Auf zum VR-Racing mit krone.at auf der Game City!

Vom 19. bis 21. Oktober öffnet im Wiener Rathaus wieder Österreichs größte Spielemesse ihre Tore: die Game City. krone.at-Leser erwartet dort heuer ein ganz besonderes Highlight. In unserem Virtual-Reality-Rennsimulator erleben Sie packende Sportwagenduelle in „Assetto Corsa“. Und zwar so real, als säßen Sie wahrhaftig im Cockpit.