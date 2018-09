Game City präsentiert größtes eSport-Turnier

Bereits vor einigen Tagen kündigte der eSport-Verband-Österreich (ESVÖ) gemeinsam mit der Game City das größte eSport-Turnier im deutschsprachigen Raum an. Nun wurde bekannt, dass auf dem Turnier vom 19. bis 21. Oktober auf dem Wiener Rathausplatz der Gaming Knaller „Fortnite Battle Royale“ gespielt wird - somit wird dies das erste große Fortnite-Turnier in Österreich. Mit über 100 Gaming Stationen wird an den drei Veranstaltungstagen interessierten Spielern die Teilnahme am Offline-Turnier ermöglicht - und das mitten auf dem Wiener Rathausplatz.