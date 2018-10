„Kathrin Zechner muss man nicht nachbesetzen!“

Steger äußerte sich in der Tageszeitung „Die Presse“ am Freitag zu den Regierungsplänen für ein neues ORF-Gesetz, das in einem ersten Entwurf noch im November vorgelegt werden soll. Geht es nach Steger, soll unter anderem ein Umbau des ORF-Managements vorgenommen werden. Der blaue Stiftungsrat wünscht sich „ein Vier-Augen-Prinzip in der Geschäftsführung“.