Algerien verbietet Burkas am Arbeitsplatz

Verbot auch in einigen europäischen Ländern

In Europa war zuletzt in Dänemark ein Verschleierungsverbot in Kraft getreten. Seit August dürfen dort Gesichter in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllt werden. Das Verbot richtet sich vor allem gegen Gesichtsschleier wie Burka und Niqab, umfasst aber auch Hüte, Hauben, Schals, Masken und Helme.