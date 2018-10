40 Prozent der Schüler fallen durch Radprüfung

Die Radfahrprüfung wird in Grazer Volksschulen flächendeckend angeboten und sehr gut angenommen. Aber es gibt einen Haken. „Leider ist es so, dass 40 Prozent der Kinder bei der Radfahrprüfung durchfallen“, sagt Barbara Linditsch, NMS-Lehrerin und beim steirischen Landesschulrat für die Verkehrsziehung zuständig. In der Regel sei es die praktische Prüfung, die die Kinder nicht schaffen.