Wir dürfen wieder in kuschelige Pullis schlüpfen

Es ist Sweater-Wetter und wir dürfen wieder in kuschelige Stickpullover und -jacken schlüpfen. Kombiniert mit Sneakers und Jeans werden sie zum absoluten Wohlfühloutfit. Business-Outfits werden mit ihnen herbsttauglich. Die Farben dürfen in diesem Jahr kräftig und auffällig sein, aber auch Leoprint oder ausgefallene Schnitte geben in dieser Saison den Ton an. Stars wie Katie Holmes, Naomi Watts oder Hilary Duff haben ihre Lieblingsteile längst eingekauft.