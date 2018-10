Kinder malten Kalender zum Thema Organspende

„Uns haben Ärzte besucht und vieles über die Organspende erzählt“, zeigt sich Johanna Wienerroither, Schülerin der 3a-Klasse, begeistert. Da der Vortrag die Schüler der NMS Frankenburg so berührte, setzten sie sich danach künstlerisch damit auseinander. Insgesamt 135 Vorträge hat der Verein „Niere OÖ“ in den letzten Jahren an Schulen gehalten.