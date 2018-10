Reform nötig: Zivildienst soll attraktiver werden

Verhinderung von Missbrauch

Derzeit ist eine vorzeitige Entlassung eines Zivildienstleistenden aus gesundheitlichen Gründen bei einer durchgehenden Dienstunfähigkeit von 18 Tagen möglich. Das hatte in der Praxis vermehrt Kettenkrankenstände zur Folge. Ist der Zivildienstleistende demnach innerhalb dieses 18-Tage-Zeitraums nur einen Tag in der Einrichtung, beginnt die 18-Tage-Frist von vorne zu laufen. Zukünftig soll es daher eine maximal mögliche Krankenstandsdauer von in Summe 21 Kalendertagen geben - unabhängig davon, ob der Zivildiener dazwischen wieder tageweise in der Einrichtung anwesend ist. Bei Erreichen dieser Dauer wird der Zivildiener künftig automatisch vorzeitig aus dem Zivildienst entlassen.