Gibt Ronaldo eine Million für Verteidigung aus?

Wer ihn zuletzt gesehen hatte, bemerkte nichts Sonderbares an ihm. Auf dem Feld stand der Fußballer Ronaldo, gut gelaunt und relaxt. Am Dienstag geht es für ihn und Juventus wieder mit dem Training los (Spiel gegen Genoa folgt am Samstag um 18 Uhr). Dazwischen erlebte der Ballkünstler schwere Tage. Denn die Polizei in Nevada will ihn zu der Vergewaltigungs-Klage gegen ihn befragen. Und für seine Verteidigung muss Ronaldo jetzt nicht nur mehrere Tage opfern, sondern auch viel Geld.