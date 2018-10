Staatsanwalt: Chefin ist „führende Hasspredigerin“

Wladimir Putin sollte Hilfe leisten

Ein eineinhalbstündiges Gespräch mit einem Major hatte in den Augen der „Staatenbund-“Chefin auch gefruchtet, denn sie erzählte ihren Mitgliedern dann, dass es bald zu Verhaftungen aufgrund der selbst ausgestellten Haftbefehle kommen werde. Stapelweise wurden derartige „Haftbefehle“ geschrieben: „Das macht niemand aus Spaß.“ Von August 2016 bis April 2017 waren es 216 Personen - darunter die Bundes- und Landesregierung - die verhaftet werden sollten, so der Staatsanwalt. Sie sollen gegen ein „Fantasierecht“ verstoßen haben. Als dann Urgenzschreiben beim Bundesheer nicht fruchteten, wandte sich die „Präsidentin“ an den russischen „Amtskollegen“ Wladimir Putin: Sie schrieb ihm und bat um Hilfe, er möge in Österreich einmarschieren und ihr dann die Macht übergeben, schilderte der Staatsanwalt.