Balkanfirma beim VP-Fest

Der betroffene Unternehmer sieht die Sache gelassen: „Da vorher in der Halle Schulbetrieb war, mussten wir innerhalb weniger Stunden den kompletten Aufbau erledigen. Das war so nicht zu stemmen. Aus Kapazitätsgründen haben wir also Kräfte zugekauft, das ist branchenüblich.“ Man wird sehen, ob sich die Kritiker mit dieser Erklärung zufrieden geben.