Belgiens Korruptionsskandal weitet sich aus

Hoffer und Okotie pausieren

Betroffen vom Betrugsskandal sind mittlerweile auch zwei Österreicher. So wurde die zehnte Runde der 2. Liga, in der mit Erwin Hoffer und Rubin Okotie (beide KFCO Beerschot Wilrijk) zwei ehemalige ÖFB-Teamstürmer engagiert sind, am Wochenende verlegt. Das entschied die Pro League am Donnerstag.