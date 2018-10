Vergewaltigung? Ronaldo zur Aussage bereit!

Der fünffache Weltfußballer und Europameister Cristiano Ronaldo erklärt sich bereit, im Fall Mayorga auf die Fragen der US-Polizei zu antworten. Zwar nicht an Ort und Stelle, aber in einer Videokonferenz, in der er aus Italien zugeschaltet wird. Diese Information sickerte aus Portugal durch, wie „Gazzetta dello Sport“ berichtet.