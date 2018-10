Historiker: Gauland-Artikel ähnelt Hitler-Rede

Hitler-Rede von 1933: „Wurzellose internationale Clique“

In der vom „Tagesspiegel“ auszugsweise zitierten Rede Hitlers 1933 vor Arbeitern in Berlin-Siemensstadt sagte dieser: „Es ist eine kleine, wurzellose internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt.“ Es handle sich um Menschen, die „überall und nirgendwo zu Hause sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder in Wien oder in London“.