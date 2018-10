„hallo!“-App soll künftig Mitteilungsheft ersetzen

So soll’s in der Praxis funktionieren

Wie sieht das in der Praxis aus? Die Lehrer können Nachrichten an die gesamte Klasse oder individuell an die Eltern eines einzelnen Kindes senden, können eingeben, ob die Elternseite antworten kann. Für Eltern mit Migrationshintergrund gibt es eine integrierte Übersetzungsfunktion. Bei wichtigen Nachrichten kann der Lehrer eine Lesebestätigung des Erziehungsberechtigten anfordern. Und es ist auch eine Abstimmungsfunktion vorhanden.