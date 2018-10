Jetzt geht Didis Arbeit bei Rapid erst los!

„Ich muss jetzt auch herunterfahren, alles verarbeiten“, hat sich Rapids Sportchef Fredy Bickel (unten im Bild) in der Länderspiel-Pause ein paar Tage Auszeit verdient. In der Schweiz wird sich Bickel auch Gedanken über seine Zukunft machen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, noch im Herbst soll eine Entscheidung fallen. Die Turbulenzen der letzten Wochen haben auch an ihm genagt. Aber jetzt - nicht nur wegen des 1:0 gegen Mattersburg (Torschütze Knasmüllner im BIld unten) - hat er wieder ein gutes Gefühl: „Man spürt, dass der Druck bei allen etwas abfällt“" Bickel hat im Klub ohnehin volle Rückendeckung. Und mit der Entscheidung für Didi Kühbauer (vorerst) alles richtiggemacht - etwas Ruhe ist eingekehrt.