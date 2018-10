Berlin fordert Ende russischer Cyber-Spionage

Auch Österreich hat Cyberangriffe verurteilt

Die österreichische Bundesregierung hatte die Cyberangriffe bereits am Donnerstag verurteilt und „volle Solidarität“ mit den Niederlanden erklärt. „Österreich erwartet volle Aufklärung und diesbezügliche Kooperationsbereitschaft seitens Russlands“, hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme eines Regierungssprechers. Cybersicherheit sei bereits ein wichtiges Thema auf der Agenda des informellen EU-Gipfels in Salzburg und bleibe ein Schwerpunkt des österreichischen EU-Vorsitzes, hieß es weiter.