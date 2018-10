Chemiewaffen-Ermittler im Visier russischer Hacker

Die EU wird sich nach der jüngsten russischen Cyber-Attacke gegen die OPCW mit Cyber-Sicherheit befassen. Ratspräsident Donald Tusk kündigte am Donnerstag in Brüssel an, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels am 17./18./19. Oktober zu setzen. Tusk verglich Russland mit der Sowjetunion. „Der sowjetische Geist ist noch immer am Leben“, sagte er. Dies habe auch die Nervengift-Attacke in Salisbury gezeigt.