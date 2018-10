Mutter und Tochter gemeinsam auf Beutetour

Gemeinsam mit ihrer Mutter war eine St. Veiterin (32) auf „Schnäppchenjagd“. Um die Waren günstiger zu erhalten, tauschte die 32-Jährige in einem Einkaufsmarkt in St. Veit einfach die Preisetiketten von mehreren Produkten aus. Doch ihr Plan ging nicht ganz auf. Denn der Betrug fiel spätestens an der Kassa auf.