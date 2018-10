Santi Cazorla: Von so einer Rückkehr träumt jeder

Sein erstes Tor auf internationaler Ebene nach zwei Jahren war wie eine Befreiung. In der 70. Minute wurde er eingewechselt. In den letzten Sekunden eines spannenden Spiels in Moskau griff Villareal nochmals an und Funes Mori wurde im Elfmeterraum gelegt. Elfmeter! Cazorla trat an. Nach dem verwerteten Elfmeter schoss er den Ball nochmals ins Netz und dann nahm er das Leder in die Hand und kickte es hoch in die Luft. Es waren die Gesten eines Menschen, der durch die Hölle gegangen war und der wieder auf die Erde zurückgekehrt ist.