Diesen Jungbauernkalender zeig’ ich meinen Kindern

„Krone“:Was haben eigentlich die Eltern dazu gesagt, dass sich die Tochter nackt auf einem österreichweit bekannten Kalender zeigen wird?

Schatz: Sie sind stolz auf mich. Und es war für mich von Anfang an Voraussetzung, nicht komplett nackt zu sein, sondern nur anzudeuten. Nackt zu sein, wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen.