Viele Motorvarianten bei Audi nicht lieferbar

Audi kämpft mit einem katastrophalen Einbruch der Verkaufszahlen in Deutschland und Europa. Mehr als zwei Drittel der Motorvarianten seien derzeit nicht lieferbar, weil sie noch nicht nach dem neuen WLTP-Standard für die Messung des Kraftstoffverbrauchs zugelassen seien, sagte Vertriebsplanungschef Alexander Buk am Donnerstag in Ingolstadt.