Tierschutzpreis: Die großen Gewinner der Herzen

Bettina Bernadowitsch, die einen Wirtschaftsabschluss in der Tasche hat, stellt alles hintan, um sich ganz armen Katzen, vor allem solchen mit Handicaps - also „Handicats“ - zu widmen. Mit allem, was an Kosten und Opfern dahinter steht. Wir ziehen den Hut. Schon 64 arme Esel (ja, die gibt es nicht nur in Urlaubsländern, auch in der Steiermark!) hat der Verein „Eselrettung Österreich“ in Leoben aufgenommen. Auch vor dieser Leistung kann man nur zutiefst beeindruckt sein.