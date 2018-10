Barca jubelt in Wembley - Napoli schockt Liverpool

Messi, der schon beim 4:0 zum Auftakt gegen PSV Eindhoven dreimal erfolgreich gewesen war, traf aber auch noch zweimal ins Tor (56., 90.). Der Argentinier hält nun bei 105 Treffern in der Königsklasse. Tottenham gelang durch Harry Kane (52.) und Erik Lamela (66.) zweimal der Anschlusstreffer. Im Parallelspiel verwandelte Inter Mailand einen 0:1-Rückstand in Eindhoven dank Toren von Radja Nainggolan (44.) und Mauro Icardi (60.) in einen 2:1-Sieg und hält wie Barcelona beim Punktemaximum von sechs Zählern.