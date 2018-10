NEOS wollen Überwachungspaket doch noch kippen

„Massive Eingriffe in die Privatsphäre“ sowie die „Verletzungen der Grund- und Freiheitsrechte“ würden dringlich einer VfGH-Prüfung bedürfen, so Ikrath. Der frühere ÖVP-Justizsprecher hatte schon im April via Brief an Abgeordnete aller Parteien schwere Bedenken gegen das Paket angemeldet. Damals forderte er gravierende Entschärfungen, andernfalls mache Österreich damit einen „dramatischen Schritt vom liberalen Rechtsstaat zu einem polizeilichen Überwachungsstaat“.