Neuer Chef für die Eurothermen nun fixiert

Insgesamt haben sich 115 Kandidatinnen und Kandidaten für die Position als Geschäftsführer der OÖ. Thermenholding GmbH beworben, zu der die EurothermenResorts in Bad Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach gehören. „Thomas Prenneis überzeugte die Auswahlkommission mit seiner bisherigen Erfahrung in der Führung von touristischen Großbetrieben und seiner ausgeprägten Dienstleistungsorientierung. Er verfügt auf Grund seiner jahrelangen Erfahrung in der Leitung von Tourismusbetrieben über ein umfassendes Netzwerk in der Tourismusbranche und kehrt als gebürtiger Oberösterreicher mit Wohnsitz in Schörfling am Attersee nun auch beruflich in seine Heimat zurück“, so LH Stelzer und LH-Stv. Strugl.