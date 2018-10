Großer Wirbel nach Rettungsgassen-Flop

„Es gehört rigoros gestraft“

Das Video verbreitete sich rasend schnell, also viral, im Internet: „Hier gehört rigoros gestraft. Und zwar so, dass es wirklich schmerzt“, meint ein User in seinem Kommentar, ein anderer stellt fest: „Bei zwei Spuren funktioniert es generell besser, aber ab drei setzt anscheinend die totale Überforderung ein.“