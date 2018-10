Musicalstar Uwe Kröger wird Großvater

Nachdem sich „Heidi“-Darstellerin Vanessa Zips und Alfons Haider als Studienrat Sesemann bereits im Schönbrunner Tiergarten in voller Montur gezeigt haben, schlüpfte jetzt auch Uwe Kröger endlich in sein Bühnenkostüm. Und eines kann man schon sagen: So hat man den Musicalstar mit Sicherheit noch nicht gesehen. Der 53-jährige Künstler wird nämlich Heidis Großvater, den zurückgezogen lebenden Alm-Öhi, verkörpern.