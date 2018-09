Die „Haubentaucher“ sorgen für warme Ohren

Schließlich der Entschluss es auch einmal mit nähen zu probieren, sie investierte in eine Nähmaschine, meldete kurz darauf schon ein Gewerbe an. Der Label-Namen war dank eines Geistesblitz ihres Mannes schnell gefunden, eine Homepage rasch eingerichtet. „Am Anfang wurde ich auch manchmal belächelt“, erinnert sich Peham, dass niemand an einen Erfolg glauben wollte.