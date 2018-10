Betrunkener Polizist: Beförderung nach Absturz

Wenig Freude in Chefetage

In der Chefetage der Landespolizei ist man mit dem Ausgang der Affäre wenig glücklich, sieht aber auch keinen Ausweg. Davon abgesehen werden dem gestrauchelten „Goldfasan“ - so nennt man hochdekorierte Beamte - durchaus berufliche Fähigkeiten attestiert. Die Optik ist freilich nicht sehr schön.