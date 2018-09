Brrr! Alpinisten-Paar musste am Dachstein schlafen

Ein 31-Jähriger und seine 30-jährige Freundin, beide tschechische Staatsbürger, wollten am 27. September 2018 von Ramsau am Dachstein ausgehend über eine Klettersteigkombination, zusammengesetzt aus drei Klettersteigen - der sogenannten „Super Ferrata“ - auf den hohen Dachstein klettern. Weiterführen sollte die geplante Tour vom 2996 Meter hoch gelegenen Dachstein über den Westgrat zum Gosauer-Gletscher in Richtung Adamekhütte im Gemeindegebiet von Gosau. Im Übergangsbereich vom schnee- und eisfreien Grat zum Gletscher, im Bereich der „oberen Windlucke“ auf ca. 2741 m Seehöhe, endete gegen 23.00 Uhr die Tour für das Paar.