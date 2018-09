Aus für Pläne einer Vinothek am Südbahnhofmarkt

„Bezahlung und Arbeitszeiten wären okay gewesen“, knirscht Spargelbauer Karl Ferdinand Velechovsky. Mit vier Winzern wollte er am Südbahnhofmarkt eine Vinothek eröffnen. Doch die Suche nach einem Geschäftsführer und zwei Teilzeitkräften verlief sich im Sand. Mitentscheidend für das aus der Geschäftsidee ist aber auch die schwierige Situation mit Einbrüchen, Alkoholexzessen und Drogendelikten. „Das hat sicher einen Teil beigetragen. Die Lage wird sich aber bessern, weil die Politik irgendwann schon reagieren wird“, so Velechovsky.