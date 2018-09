Journalistenmord: Acht Verdächtige verhaftet!

Der brutale Mord an Kuciak und seiner Verlobten hatte international für Schlagzeilen gesorgt. Das junge Paar war am 21. Februar in seinem Haus im südslowakischen Velka Maca erschossen aufgefunden worden. Der Doppelmord erschütterte das Land und führte zu den größten Massenprotesten seit der Wende 1989, die schließlich zum Sturz der Regierung des damaligen Premiers Robert Fico führten.