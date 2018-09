Überfall in Hallein: Tankwart mit Messer bedroht

Der Angestellte versucht nicht den Helden zu spielen, er weiß, dass nur wenig Geld in der Kasse ist. Während er die knapp 100 € herausnimmt, greift der Unbekannte übers Pult und schnappt sich eine Papiertüte, in der normalerweise Gebäck ausgegeben wird. Nach etwas mehr als einer Minute ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Der Unbekannte läuft davon. Ob er in der Nähe ein Auto oder ein Fahrrad stehen hatte, ist noch unklar. Als der Räuber weg ist, drückt das Opfer sofort den Alarmknopf. Hinauslaufen traut sich der Mann nicht, er hat verständlicherweise noch Angst.