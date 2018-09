Mitinsassen machen Bill Cosby das Leben zur Hölle

Cosbys Stern am „Walk of Fame“ bleibt

Seinen Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ darf Bill Cosby indes dennoch behalten. „Die Sterne erinnern nur an die beruflichen Leistungen des Empfängers“, erklärte die Handelskammer von Hollywood ihre Entscheidung. Es sei bedauerlich, wenn das Privatleben der Stars nicht den öffentlichen Erwartungen entspreche. „Die Handelskammer von Hollywood entfernt aber keine Sterne aus dem ,Walk of Fame‘“, hieß es. Es handle sich dabei um eine Art „Kulturdenkmal“, das die großen Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft, frühere und heutige, abbilde.