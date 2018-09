Angst vor Drogenszene: Kind (6) tritt auf Spritze!

Schließung von Suchthilfezentrum gefordert

Viele sehen das Suchthilfezentrum Jedmayer, das in unmittelbarer Nähe der U6-Station am Gürtel betrieben wird, als Kern des Problems. Herumlungernde Suchtkranke, offener Drogenkonsum etc. - all das sieht man dort immer wieder. „Das Suchthilfezentrum Jedmayer hat unverzüglich geschlossen zu werden“, fordert deshalb FPÖ-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Leo Kohlbauer. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart plädierte gegenüber der „Presse“ dagegen für mehr Polizeipräsenz im Grätzl - eine Maßnahme, die nach dem Vorfall mit dem Kind bereits angelaufen ist. Mehr Exekutive, mehr Streifen gibt es derzeit - uniformiert und in Zivil.