„Call of Duty 4: Black Ops“ im Launch-Trailer

Mit „Call of Duty 4: Black Ops“ schlägt Activision am 12. Oktober ein neues Kapitel in der Shooter-Serie auf. Der inzwischen 15. Ableger präsentiert sich erstmals als reiner Multiplayer-Titel. Der offizielle Launch-Trailer zeigt Szenen aus den drei Spielmodi „Multiplayer“, „Zombies“ und „Blackout“.