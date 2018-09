Luka Modric stürzt Cristiano Ronaldo vom Thron!

Der Weltfußballer 2018 heißt Luka Modric! Der 33-jährige Kroate im Dienst von Real Madrid wurde am Montag in London erstmals zum Besten der Besten gekürt. Modric erhält damit nach der Auszeichnung zum Spieler der WM, als Kroatien sensationell bis ins Finale vorgedrungen war, die nächste persönliche Ehrung. Die Entscheidung für Modric beendet zugleich eine Ära: Seit 2008 teilten sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo (je fünf) die Auszeichnungen. Übrigens: Cristiano Ronaldo, mit dem Modric im Real-Dress noch im vergangenen Mai zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen hatte, blieb der Gala in London fern…