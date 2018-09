UNO-Versammlung: Afrika, Frieden, Klima und Drogen

Vorbereitung auf EU-Afrika-Gipfel im Dezember in Wien

Sowohl der Staatschef als auch der Bundeskanzler wollen als einen Schwerpunkt Afrika in den Mittelpunkt ihrer Gespräche stellen. Dazu sind Treffen mit mehreren afrikanischen Staatsoberhäuptern geplant. Kurz will den UNO-Gipfel auch dazu nützen, den im Dezember in Wien geplanten EU-Afrika-Gipfel vorzubereiten. Van der Bellen nannte die „globale Friedenspolitik und Klimaschutz“ als weitere Top-Themen. Kneissl will bei ihren Treffen den Nahen Osten und den arabischen Raum thematisieren.