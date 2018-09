Profi-Bande räumte Mode-Geschäft komplett leer

Lange Zeit war Ruhe, doch nun hat die berüchtigte Boutiquenbande wieder zugeschlagen. Die bisher unbekannten Einbrecher waren am Wochenende in ein Modegeschäft in St. Veit eingestiegen und hatten sich dort an der neuen Herbst/Winterkollektion bedient. Die Täter räumten die Boutique in aller Ruhe leer. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Dieben um Profis handelt.