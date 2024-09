Opernthriller „Tosca“ in seiner ganzen Schönheit

Gewaltiger Bariton und spielerischer Glanz

Musikalischer Opulenz und spielerischem Glanz hält Regisseur Immo Karaman eine moderne Inszenierung entgegen, die sich optischer Attraktivität versagt und die Geschichte um Liebe, Leidenschaft, Verrat und Tod mit stimmigen Regietheaterakzenten in Rifail Ajdarpasic’ Allzweck-Türenwände (von Plattenbau bis Klassizismus) einbettet. Warum Fabian Posca der Liebenden Strahlen unter formlosem Frotteebademantel, Pullunder-Bundfaltenhosen-Desaster und schrecklichen Perücken erstickt, wird erst am Ende klar und sorgt für das stärkste Bild dieser lange und stürmisch beklatschten Inszenierung. Denn das prächtige rote Samtkleid, das als stoffliche Metapher brennender Liebe in beigebrauner Tristesse treibt, wird Tosca erst nach ihrem Tod tragen, um dem eigenen Leichnam Rosen zu streuen ...