Urlaube storniert! Austria-Spieler sauer auf Liga

Am morgigen Samstag (17 Uhr) wird in der Klagenfurter EM-Arena wieder Fußball gespielt – die Trauer bei den Violetten ist nach dem Ableben von Austrias Präsidenten Herbert Matschek aber nach wie vor groß. Am 28. September wird der im Alter von nur 56 Jahren verstorbene Familienpapa in Annabichl beigesetzt.