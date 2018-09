Tischtennis-EM: Wahre Festspiele in Rot-Weiß-Rot

Obwohl Habesohn sich in der Früh unfit gefühlt hatte. „Ich hatte vom Vortag einen Muskelkater auf der rechten Seite“, erzählt er. „Aber Robi und meine Familie haben gesagt: Es gibt keine Ausreden. Jammern kannst du hinterher.“ Stattdessen kam es zum Feiern. Im gesamten ÖTTV-Team. „Dass die ganze Mannschaft so einen Erfolg hatte, macht es umso schöner“, bestätigte Habesohn. Der das Gold ein, zwei Tage genießen will, bevor es zurück an die Platte geht. (GB, Kronen-Zeitung)