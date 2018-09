Seinitz über die SPÖ: Todestrieb der Altparteien

So sterben politische Systeme: Parteien, die über Jahrzehnte das System getragen haben, sei es an der Regierung, sei es in der Oppositionsrolle, versinken in haarsträubenden Fehlern, die man nicht einmal blutigen Polit-Amateuren zutrauen würde. Das Raumschiff „Macht“ hat den Kontakt mit der Bodenstation verloren.