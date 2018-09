Fegerl/Polcanova gewinnen im Mixed EM-Silber!

Am Samstag aber kann Österreich in Alicante nach dem großartigen Mixed-Silber noch weitere Medaillen nachlegen. Denn Rot-Weiß-Rot ist noch in allen vier weiteren Bewerben dieser EM vertreten: Im Einzel-Achtelfinale bei den Damen durch Polcanova und bei den Herren durch Daniel Habesohn sowie in den Viertelfinal-Begegnungen beider Doppel-Bewerbe.