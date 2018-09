Italiener (51) urlaubte in Lienz ohne zu bezahlen

Am Donnerstag mietete sich der Italiener in ein Appartement in Lienz ein, verließ die Unterkunft nachdem er dort nächtigte, aber bezahlte nicht. „Gleich am nächsten Tag setzte der Mann seine Tour fort“, schildert die Polizei in einem Bericht. So frühstückte der 51-Jährige in einem Lienzer Gasthaus und gönnte sich ein Mittagessen in einem Restaurant in Leisach. In beiden Fällen prellte er erneut die Zeche.