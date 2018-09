Warum das FBI ein Sonnenobservatorium räumte

Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um einen Hausmeister, der in dem Observatorium seit Jänner regelmäßig auf seinem Laptop kinderpornografische Inhalte aufgerufen haben soll. Das Observatorium in Sunspot im US-Bundesstaat New Mexico schloss am 6. September, eine Erklärung gab es nicht. Das löste in US-Medien und sozialen Netzwerken wilde Spekulationen aus. Die Behörden bestätigten, dass es sich um eine strafrechtliche Untersuchung handle - ohne jedoch weitere Angaben zu machen.