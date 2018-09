Einzigartig: Stiller Alarm, der Leben retten kann

Johann Leitgeb (74) aus Riegersburg und Ehefrau Maria (71) sind gehörlos - sie von Geburt an, er als Folge einer Explosion in den letzten Kriegstagen. „2017 hat der Papa wegen seiner Herzschmerzen und ständiger Atemnot fast nur im Spital verbracht“, berichtet Tochter Regina Köck (37).Sie und ihre Geschwister - Johann junior ist 46, Maria ist 44, Manfred 42 Jahre alt - wuchsen mit der Gebärdensprache auf und begleiteten in abwechselnder Besetzung den Papa zu den Arztterminen. Dann, im September 2017, hatte der Steirer plötzlich die besten Chancen, wieder ein beschwerdefreies Leben zu führen.