Wrack von Captain Cooks Schiff Endeavour geortet?

Der „Sydney Morning Herald“ bezeichnete den Fund als „Durchbruch“ in dem Versuch, eines der „größten Geheimnisse der Seefahrt“ zu lüften. Das Wrack ist für die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland von historischer Bedeutung und könnte zu einem Streit darüber führen, in welchem dieser Länder es untergebracht werden soll. Zum Termin am Freitag wollten dem Blatt zufolge der Vorsitzende des Nationalen Maritimmuseums in Australien, Peter Dexter, sowie der australische Generalkonsul in New York, Alastair Walton, anreisen.