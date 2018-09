„Was passiert mit meinen Daten?“

Krone:Was heißt das?

Hubert Niedermayr: Nur ich darf bestimmen, was mit meinen Daten passieren darf oder nicht. Darum schrieb ich an Facebook und verlangte, sie mögen mir folgendes mitteilen: Welche Daten hat man von mir gespeichert? Welche Daten von mir hat man verkauft, also an andere Unternehmen weitergegeben? Und welche Vorsorge hat man getroffen, dass diese damit keinen Missbrauch betreiben?